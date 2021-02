Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190221-0121: Busfahrer attackiert

Wipperfürth (ots)

Ein Busfahrer ist am Donnerstagabend (18. Februar) von zwei Männern attackiert worden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22:30 Uhr am Busbahnhof in Wipperfürth. Nach Angaben des 58-jährigen Busfahrers und weiterer Zeugen kam es zunächst bei geschlossener Tür zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 58-Jährigen und den beiden Männern. Nachdem der Busfahrer die Tür geöffnet hatte, betraten die Männer den Bus und versetzten ihm mehrere Faustschläge. Anschließend flüchteten sie in Richtung Innenstadt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

