Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Motorroller-Fahrer beim Abbiegen erfasst

Dornhan (ots)

Ein Motorroller-Fahrer ist am Montagmittag bei einem Unfall in der Steinbeisstraße mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Der 51-Jährige auf dem Kleinkraftrad überholte den Ford-Transit, dessen 43-jähriger Fahrer gerade in diesem Moment nach links zu einem Unternehmen abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß bei Schrittgeschwindigkeit stürzte der Zweiradfahrer. Es entstand aufgrund von Kratzern und Dellen an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Verletzt wurde der Rollerfahrer trotz der Sturzes nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell