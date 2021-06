Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Jugendliche besudeln Halfpipe

Rottweil (ots)

Zwei Jugendliche sind am späten Montagabend kurz vor 22 Uhr gesehen worden, wie sie die Halfpipe am Hegneberg mit Parolen besprühten. Allerdings machten sie sich bereits auf und davon, bevor die Polizei eintraf und sie erkannt wurden. Wie hoch der Schaden an der Sportanlage, die vornehmlich für Kinder und Jugendliche ist, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Telefon 0741 4770.

