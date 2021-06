Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nächtlicher Feueralarm in der Uni war Fehlalarm

Konstanz (ots)

Ein Feueralarm in Universität am frühen Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr hat Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Sehr schnell stellte sich allerdings heraus, dass es sich um einen falschen Alarm handelt. In den oberen Stockwerken des Gebäudes C waren die Sprinkleranlagen aufgrund eines offensichtlichen technischen Defekts ausgelöst worden. Die Überprüfung der Feuerwehr ergab keinerlei Hinweise auf einen Brand oder Rauch. Ein Fachmann bestätigte den technischen Defekt.

