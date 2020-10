Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim/Bonn-Tannenbusch: Polizei zieht unter Drogen stehende Autofahrer aus dem Verkehr

Bonn (ots)

Jeweils eine Blutprobe, ein Ermittlungsverfahren und eine Nachricht an das zuständige Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung bzw. Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen waren die Folgen einer Autofahrt unter Drogeneinfluss für einen 29- und 31-jährigen Mann.

Am gestrigen Dienstag (28.10.2020) gegen 12:45 Uhr fiel der 31-Jährige Polizeibeamten der Kradgruppe der Bonner Polizei auf der L158 in Meckenheim auf. Der Mann hatte während der Fahrt sein Handy benutzt. Bei seiner Überprüfung ergaben sich Hinweise, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenschnelltest war entsprechend positiv auf Amphetamine.

Der 29-Jährige wurde in der Nacht zu Mittwoch (28.10.2020) gegen Mitternacht im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Hohe Straße in Tannenbusch kontrolliert. Auch bei ihm waren Anzeichen einer Drogenbeeinflussung deutlich zu erkennen. Der freiwillig durchgeführte Drogentest schlug positiv auf Kokain an.

