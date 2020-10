Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Zeugen meldeten betrunkenen Autofahrer - 1,7 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Bonn (ots)

Ein Streifenteam der Bonner Polizei zog am Montagnachmittag (26.10.2020) einen stark alkoholisierten Autofahrer in Bornheim-Merten aus dem Verkehr.

Ein Zeuge hatte gegen 15:50 Uhr auf der Beethovenstraße einen Mann beobachtet, der torkelnd und mit einer Flasche Wein in der Hand in einen Pkw gestiegen und losgefahren sei. Wenig später rief ein weiterer Zeuge bei der Einsatzleitstelle an, der eben diesen Mann jetzt auf einem Parkplatz an der Ferdinand-Rott-Straße gesehen hatte. Dort soll der Mann versucht haben sein Auto in eine Parklücke zu manövrieren. Hier soll er sich recht schwer getan haben und mehrere Anläufe benötigt haben. Damit die Beamten der Leitstelle den Mann auch zuordnen konnten, hatte er beim Aussteigen dankenswerterweise erneut seine Flasche Wein in der Hand. Ein Streifenteam der Wache Bornheim konnte den Mann noch auf dem Parkplatz, auf einer Bank sitzend, antreffen. Sofort war klar, der 23-Jährige war stark alkoholisiert. Neben ihm auf der Bank stand die halb geleerte Flasche Wein. Einen Atemalkoholvortest lehnte der Mann zunächst ab. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und nahmen ihn mit auf die Wache am Peter-Fryns-Platz. Hier war er dann plötzlich doch zur Mitarbeit bereit und willigte in einen Atemalkoholvortest ein. Das Ergebnis: rund 1,7 Promille. Ein Arzt entnahm dem 23-Jährigen eine Blutprobe. Die weiteren Ermittlungen ergaben außerdem, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet ein umfangreiches Ermittlungsverfahren.

