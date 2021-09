Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Bahnhofsallee

Unbekannte E-Bike-Diebe scheitern am Schloss

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am 20.09.2021, in der Zeit von 12 Uhr bis 15.45 Uhr, zwei hochwertige E-Bikes von einem Hinterhof eines Mietshauses auf der Bahnhofsallee in Lette.

Die Fahrräder eines jungen Anwohnerpärchens waren dort mit jeweils einem dicken Schloss gesichert, sodass ein "Fahren" mit Ihnen nicht möglich war. Da die Räder jedoch frei standen, trugen die Täter sie weg.

Gegen 15.45 Uhr fand eine Zeugin die beiden E-Bikes auf der Wiese vor der Kirche in Lette. Neben ihnen lag ein Bolzenschneider mit dem die Täter offensichtlich versucht hatten, die Schlösser der Bikes doch noch zu knacken. Dies gelang ihnen jedoch nicht und die Räder verblieben auf dem Boden liegend auf der Wiese.

Die Besitzer der gestohlenen E-Bikes bemerkten den Verlust erst am nächsten Tag und wollten auf der Polizeiwache in Coesfeld eine Anzeige erstatten. Ihnen konnten die Räder zweifelsfrei zugeordnet werden. Die Besitzer waren sehr erleichtert darüber, sie so schnell wieder zu bekommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können.

Außerdem weist die Polizei daraufhin, dass hochwertige Fahrräder am besten nicht nur vor dem "Fahren", sondern auch der "Wegnahme" gesichert werden.

- Einfaches Zusammenschließen von Rahmen und Hinterrad reicht nicht aus, da das Bike (wie in diesem Fall) weggetragen werden kann. Schließen Sie ihr Bike immer an einem festen Gegenstand an - selbst wenn das Bike nur kurz abgestellt wird.

- Schließen Sie das Schloss eng um Rahmen und Laufrad, so haben Diebe keinen Hebelansatz. Der Schließzylinder zeigt am besten nach unten und ist schwer zugänglich.

- Wer in Gruppen unterwegs ist, sichert die Bikes mit mehreren Schlössern.

- Notieren Sie sich Marke, die exakte Modellbezeichnung, Farbe, Ausstattung, besondere Merkmale und - natürlich - die Rahmennummer Ihrer Räder und dokumentieren Sie dies mit einem Foto. Nur so kann im Falle eines Diebstahls Ihr Bike sicher identifiziert werden.

