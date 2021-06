Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Affstätt: Thujahecke in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 15:10 Uhr führte ein Anwohner in der Zaunäckerstraße in Herrenberg-Affstätt Gartenarbeiten durch. Während er mit einem Bunsenbrenner Unkraut abflammte, sprang vermutlich ein Funke in die Thujahecke eines Nachbargrundstücks. Nachdem die Hecke daraufhin Feuer gefangen hatte, wurden die Flammen durch beide Nachbarn selbstständig gelöscht. Aufgrund der Geschehnisse kam die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg vor Ort. Die Wehrleute überprüften den Brandort und führten vorsorglich noch Nachlöscharbeiten durch. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell