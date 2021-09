Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, B235/ Auffahrunfall, Sendenerin verletzt

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch (22.09.21) kam es auf der B235 zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos. Gegen 15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Sendener die Bundesstraße in Richtung Lüdinghausen. Auf Höhe der Total Tankstelle fuhr er auf das Auto eines 54-jährigen Lüdinghausers auf. Verkehrsbedingt stoppte er sein Auto kurz vorher. Aufgrund des Aufpralls wurde das Auto des Lüdinghausers auf das Fahrzeug eines 24-jährigen Sendeners geschoben, der ebenfalls verkehrsbedingt kurz vorher angehalten hatte. In dem Auto des 24-Jährigen befand sich eine 21-jährige Beifahrerin aus Senden, die bei dem Unfall verletzt wurde. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell