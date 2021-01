Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebstahl im Supermarkt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In einem Supermarkt an der Teutoburger Straße hat ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag, 21.01.2021, ein rotes Damenportemonnaie aus einer Tasche gestohlen.

Eine 45-jährige Bielefelderin befand sich zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr in dem Geschäft, das an die Webereistraße grenzt. Während ihres Einkaufs hatte sie ihre Tasche, in dem sich ihre Geldbörse befand, in einen Einkaufswagen gestellt. An der Supermarktkasse bemerkte Sie, dass ihr rotes Lederportemonnaie gestohlen wurde.

Die Polizei Bielefeld informiert zu dem Thema Taschendiebstahl unter:

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

