Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten

Braunschweig (ots)

Braunschweig 24.09.2020

Informieren Sie Nachbarn, Angehörige und Freunde vor der betrügerischen Masche und rufen Sie im Zweifel selbstständig die 110 an.

In den vergangenen Tagen gingen bei der Polizei Braunschweig erneut mehrere Hinweise pro Tag ein, die immer wieder die gleiche Vorgehensweise von Betrügern aufzeigen.

Angerufen werden meist ältere Menschen, in den jüngsten Fällen waren die braunschweiger Hinweisgeber zwischen 72 und 95 Jahre alt. Am Telefon meldet sich bei ihnen eine Person, die sich als Polizei- oder Kriminalbeamter ausgibt. Unter der Legende, dass gerade in der Nachbarschaft eingebrochen und ein Täter festgenommen wurde, wird die Dringlichkeit zum Tätigwerden hervorgehoben.

Der falsche Polizeibeamte am Telefon fragt die Senioren gezielt nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen sowie bezüglich ihrer Lebenssituation aus. Es sind Fragen, die die echte Polizei ihnen nicht stellt.

Die Polizei Braunschweig mahnt, bei solchen oder ähnlichen Anrufen besonders wachsam zu sein. Werden Sie hellhörig, wenn nach Geld gefragt wird! Brechen Sie das Telefonat ab und wählen selbstständig den Polizeinotruf 110! Informieren Sie eine Person Ihres Vertrauens, dies kann jemand aus der Familie, aus der Nachbarschaft oder aus dem Freundeskreis sein!

In Braunschweig ist es in den letzten Tagen zu keiner Geldübergabe gekommen, so dass die Betrüger mit leeren Händen ausgingen. Damit dies so bleibt, helfen Sie mit und sprechen besonders ältere Menschen auf dieses Thema an. Beachten Sie auch, dass die erfundene Geschichte variieren kann.

Dier Polizei hat in diesen Fällen Ermittlungsverfahren wegen versuchten Trickbetrugs eingeleitet.

