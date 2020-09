Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Grundschule

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Gliesmarode, 21.09.2020 - 22.09.2020

In der Nacht auf Dienstag wurde in eine Grundschule in Gliesmarode eingebrochen.

Am Dienstagmorgen stellte der Hausmeister der Schule eine zerstörte Scheibe und durchwühlte Räume fest. Er informierte die Polizei.

Vermutlich war der Täter auf ein Vordach gestiegen und hatte eine Scheibe im ersten Obergeschoß eingeschlagen. Auf diese Weise gelangte er in das Sekretariat der Schule und in einen angrenzenden Büroraum.

Er durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen und verließ die Schule dann wieder.

Bei einer ersten Überprüfung wurde festgestellt, dass vermutlich nichts entwendet wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell