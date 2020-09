Polizei Braunschweig

POL-BS: Unbekannter fährt in geparkte Autos - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Rebenring, 21.09.2020, 07.30 Uhr - 09.00 Uhr

Ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Gifhorn stellte am Montagmorgen seinen Skoda in eine Parkbucht am Rebenring. Hinter ihm stand ein weißer Seat. Beide Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt unbeschädigt.

Als er gegen 09.00 Uhr zurück zu seinem Auto kam, war dieses an der linken Seite beschädigt. Auch der Pkw hinter ihm hatte einen Unfallschaden.

Er informierte die Polizei.

Offensichtlich war hier ein Fahrzeugführer in die beiden Fahrzeuge gefahren und hatte sich vom Unfallort entfernt.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell