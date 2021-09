Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. KN) Audi-Fahrer fällt Polizeistreife auf

Engen (ots)

Ein Audi-Fahrer ist am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht einer Polizeistreife wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Als der junge Mann am Steuer in der Wilhelm-Hauff-Straße offenbar den Streifenwagen erkannte, gab er plötzlich Gas. Bei einer anschließenden Kontrolle des 19-Jährigen ergaben sich Anhaltspunkte für einen Drogeneinfluss. Dies bestätigte sich dann auch bei einem freiwilligen Test. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

