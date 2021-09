Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden, Lks. RW) Feuerwehr rückt zu Brandalarm aus

Aichhalden (ots)

Zu einem Brandalarm rückte die Feuer Aichhalden am frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr aus. In einem metallverarbeitenden Betrieb in der Sulgener Straße hatte ein Brandmelder angeschlagen. Die Polizei und die Wehr, die mit 9 Einsatzkräften und einem Fahrzeug kam, stellten jedoch keinen Brand fest. Der Melder hatte offenbar wegen einer Staubentwicklung fälschlicherweise Alarm geschlagen.

