Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Ein arbeitsreicher Samstag liegt hinter den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Werne. Zu vier Einsätzen mussten die Einsatzkräfte ausrücken.

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

13.03.2021 > 09:06 Uhr - 09:45 Uhr

TH_1 - LG2 - LZ1 - Baum auf Straße, Anfahrt über Osticker Berg. Meldung über Polizei

Die Löschgruppe 2 aus Langern sowie der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Samstagmorgen um 09:06 Uhr per digitalem Meldeempfänger mit dem Stichwort "TH_1 - Baum auf Straße, Anfahrt über Osticker Berg. Meldung über Polizei" in die Straße Am Sunderbach in Werne-Langern alarmiert. Ein umgefallener Baum versperrte dort die Straße. Die Straße wurde kurzzeitig durch die freiwilligen Kräfte aus Langern gesperrt und der Baum mittels Kettensäge beseitigt. Im Anschluss wurde die Straße gesäubert und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Fahrzeuge vom Löschzug 1 Stadtmitte konnten nach der ersten Rückmeldung der Einstzkräfte aus Langern die Einsatzfahrt abbrechen. Im Einsatz waren 19 Kameraden mit vier Fahrzeugen. Nachdem die Ausrüstungsgegenstände am Gerätehaus in Langern gesäubert und Kraftstoffe wieder aufgefüllt waren konnten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte sich wieder dem Samstagmorgen widmen.

13.03.2021 > 09:33 Uhr - 10:10 Uhr

TH_1 - LZ1 - Ölspur Meldung durch die Feuerwehr

Der Löschzug 1 Stadtmitte entdeckte auf dem Rückweg zur Wache am Konrad-Adenauerplatz eine Ölspur im Kreuzungsbreich der Münsterstraße / Penningrode. Die schimmernden Farben der Ölspur waren aus der Kabine der Großfahrzeuge gut zu erkennen. Zur Unterstützung der bereits vorhandenen Kräfte wurde erneut der Meldeempfänger mit dem Stichwort "TH_1 - Ölspur Meldung durch die Feuerwehr" ausgelöst. Die Erkundung ergab größere Ölfelcken im Kreuzungs- und Abbiegebereich. Der verschmutzte Kreuzungsbereich wurde abgesichert und abgesperrt sowie die verschmutzten Stellen mit Ölbindemittel abgestreut. Nach der Einarbeitung des Bindemittels in die Fahrbahnoberfläche wurde das verunreinigte Bindemittel mittels Besen und Schaufel wieder aufgenommen. Es waren 16 freiwillige Kräfte mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Erkundung im Nahbereich ergab keine weiteren Erkenntnisse bzgl. weiterer Verunreinigungen oder ggf. dem Verursacher. Nachdem an der Wache die Verbrauchsmaterialien wieder aufgefüllt und verschmutzte Gegenstände gesäubert waren konnte der Kreisleitstelle "Einsatzende" gemeldet werden. Die Einsatzstelle wurde gegen 10 Uhr an die Polizei übergeben werden.

13.03.2021 > 11:39 Uhr - 12:15 Uhr

TH_1 - LZ1 - Ast droht auf Gehweg zu stürzen - Gefahrenstelle

Am Samstagvormittag wurde erneut der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne alarmiert. Dies war nun schon der dritte Einsatz für die Einsatzkräfte vom LZ1 an diesem Samstag. Vor Ort drohte ein größerer Ast, der bereits abgebrochen war, auf einen Gehweg zu fallen. Dieser armdicke Ast lag in ca. 6 Meter höhe lose auf einer Astgabel. Die Erkundung ergab, dass die Drehleiter hier in Stellung gebracht werden konnte. Der Bereich wurde sicherheitshalber abgesperrt und ein Trupp im Korb der Drehleiter entfernte den Ast aus dem Baum. Der Gehweg darunter wurde mittels Besen gesäubert. Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen. Einsatzende konnte der Leistelle um 12:15 Uhr gemeldet werden.

13.03.2021 > 12:51 Uhr - 13:40 Uhr

1RTW - LZ1 - 1 Verletzte Person nach VU - Pol vor Ort

Zum vierten Einsatz an diesem Tag ging es für die Einsatzkräfte vom LZ1 am Mittag auf die Autobahn. Der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde zur Absicherung des Werner Rettungsdienstes auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Dort ist es Aufgrund unbekannter Ursache zu einem Auffahrunfall zweier PKW gekommen. Bei den PKW blieb es bei leichten Blechschäden. Bei diesem Unfall wurde jedoch eine Person leicht verletzt. Eine Person wurde bereits beim Eintreffen der Feuerwehr rettungsdienstlich im Rettungswagen [RTW] versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und den RTW gegen den fließenden Verkehr ab. Im Einsatz waren 12 freiwillige Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit drei Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst aus Werne und die Autobahnpolizei aus Münster. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle in Unna um 13:40 Uhr gemeldet werden. Die Einsatzstelle wurde nach der Absicherung der Einsatzstelle durch die Autobahnpolizei auch an diese übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell