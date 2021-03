FW-WRN: F_BMA - LZ1 - ausgelöste Brandmeldeanlage

Freiwillige Feuerwehr Werne

F_BMA - LZ1 - ausgelöste Brandmeldeanlage

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

Um 11:30 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Seniorenzentrum an der Ottostrasse in Werne alarmiert. Das Alarmstichwort lautete "F_BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage". Die Mitarbeiter sowie auch die Bewohner hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Gebäude begeben und warteten in den dafür vorgesehenen Bereichen. Die Einsatzkräfte verschafften sich mittels Objektschlüssel Zutritt zum Gebäude. An der Brandmeldezentrale wurde ermittelt, wo im Gebäude der Melder ausgelöst hatte. Ein Trupp begab sich anhand der Laufkarte zu dem Gebäudetrakt und kontrollierte dort den besagten Bereich mit der Wärmebildkamera. Der Auslösebereich war im Bereich einer Wohnung bzw. war der Rauch auf angebranntes Essen zurück zu führen. Es konnte kein Feuer festgestellt werden. Lüftungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Die Brandmeldeanlage (BMA) wurde zurückgestellt und an den Betreiber des Objektes übergeben. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen des Löschzug 1 aus Werne Mitte, der Rettungsdienst und die Polizei aus Werne sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL) auf der Anfahrt. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle in Unna um 12:15 Uhr gemeldet werden. Aufgrund der aktuellen Pandemie sowie der potentiellen hohen Anzahl an Beteiligten bzw. Betroffener bei einem Brandereignis in solch einem Objekt wird seit geraumer Zeit der Organisatorische Leiter Rettungsdienst aus Lünen mit zur Einsatzstelle beorderter. Dieser konnte nach der finalen Rückmeldung die Einsatzfahrt jedoch abbrechen.

