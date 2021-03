Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_2 - LZ1 - brennt Motorrad

Werne (ots)

Um 15:30 Uhr am Samstagnachmittag wurde per digitalem Meldeempfänger mit dem Einsatzstichwort "FEUER_2 - brennendes Motorrad" der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem brennenden Motorrad alarmiert. Der Einsatzort lag in der Straße Heitkamp in Werne. Bereits auf der Anfahrt über die Straße Baaken war eine Rauchentwicklung aus dem angrenzenden Wohngebiet ersichtlich. Die Erkundung vom ersteintreffenden Gruppenführer bestätigte ein brennendes Motorrad vor einer Garage an einem Einfamilienhaus. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das im Vollbrand stehende Motorrad mit dem Schnellangriff vom Hilfeleistungslöschfahrzeug. Im Anschluss der Löscharbeiten kontrollierte der Trupp mit der Wärmebildkamera die Garage und suchte im verwinkelten Motorraum des Motorrades nach letzten Brandnestern. Es waren drei Fahrzeuge [1-HLF20-1, 1-TLF3000-1, 1-ELW-1] mit 17 Kameraden sowie einem Rettungswagen (RTW) sowie der Polizei aus Werne am Einsatz beteiligt. Um 16:00Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Nachdem an der Wache am Konrad-Adenauerplatz der Tank vom Löschfahrzeug wieder aufgefüllt war, neue Atemschutzgeräte mit vollen Luftflaschen verlastet sowie die verschmutzten Schläuche getauscht waren konnte der Kreisrettungsleitstelle in Unna um 16:15 Uhr Einsatzende gemeldet werden.

