FW-WRN: FEUER_1 - LZ1 - Brennt Container

07.03.2021 > 00:03 Uhr - 00:50 Uhr

Sonntagnacht um 00:03 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem Containerbrand in die Alte Münsterstraße in Werne alarmiert. Ein Altkleidercontainer auf dem Hinterhof eines Hotels ist vermutlich durch Brandstiftung in Brand geraten. Ein Trupp vom erst eintreffenden Hilfeleistungslöschfahrzeug [HLF20] der freiwilligen Feuerwehr löschte unter atemluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Strahlrohr den Container ab. Mittels elektrisch betriebenem Trennschleifer wurde mit einem sauberen Schnitt das Vorhängeschloss entfernt um an die brennenden Gegenstände im Container zu gelangen. Aufgrund der Bauart war es nicht ohne weiteres möglich den Container mittels Schaum zu fluten. Die Wasserversorgung wurde aus dem Fahrzeugtank des Hilfeleistungslöschfahrzeug sichergestellt. Der Container wurde mittels Dunkharken vollständig geleert. Die Einsatzstelle wurde grob mit Besen und Schaufel gesäubert an die Polizei übergeben. Nach der Kontrolle der umliegenden Container mit der Wärmebildkamera auf Glutnester rückten die Freiwilligen Einsatzkräfte wieder ab. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug, der Drehleiter, dem Tanklöschfahrzeug sowie die Polizei und dem Rettungsdienst aus Werne. Nach dem an der Wache die verschmutzten Ausrüstungsgegenstände wieder getauscht und das Wasser im Löschwassertank aufgefüllt war, konnten die freiwilligen Kräfte wieder zurück in Ihre Nachtruhe.

