Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Tankschiff "Annika" in Rostock auf Grund gelaufen

Waldeck (ots)

Am 14.10.2020 ist um 23:45 Uhr das Tankschiff " Annika" auf der Unterwarnow, westlich der Insel Pagenwerder zwischen Tonne 26/28 festgekommen. Da der Tanker nicht aus eigener Kraft frei kam musste der Schlepper "Bugsier 17" zur Unterstützung angefordert werden. Gegen 00:30 Uhr kam das Schiff dann durch die Hilfe des Schleppers frei und konnte selbständig einen zugewiesenen Liegeplatz im Öl- und Chemiehafen anlaufen. Durch die Grundberührung entstand nach ersten Erkenntnissen keine ernsthafte Beschädigung der Außenhaut. Es gab weder Wassereinbruch auf dem Tanker noch traten infolge des Unfalls wassergefährdende Betriebsstoffe aus. Unter den Besatzungsmitgliedern gab es keine Verletzten. Das Unterwasserschiff muss nun durch Taucher untersucht werden ob es Beschädigungen an der Außenhaut gibt. Durch die Berufsgenossenschaft Verkehr wurde eine vorübergehende Festhalteverfügung ausgesprochen. Eine Atemalkoholüberprüfung wurde mit negativen Ergebnis (0,0 Promille) durchgeführt. Die Wasserschutzpolizei leitete die ersten Ermittlungen zum Unfallhergang ein. Die Untersuchungen dauern an.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock

Telefon: 0381/127040

Fax: 0381/12704226

E-Mail: wspi-rostock@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell