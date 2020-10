Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Gekenterter Kajakfahrer auf dem Schweriner Außensee gerettet

Schwerin (ots)

Mehrere Schutzengel hatte ein gekenterter deutscher Kajakfahrer am heutigen Tag auf dem Schweriner Außensee vor Gallentin. Er war bei Windstärke 5 etwa 250 m vom Ufer entfernt ins Wasser gefallen und gelangte aus eigener Kraft nicht mehr in sein Kajak. Zu seinem Glück trug er eine Rettungsweste. Der Zufall wollte es, dass zur gleichen Zeit umfangreiche Suchmaßnahmen nach einem vermissten Segler (vgl. Pressemitteilung der PI Wismar vom 02.10.2020, 12.15 Uhr) in diesem Seegebiet stattfanden. Im Einsatz hierbei waren Kräfte der Wasserschutzpolizei Schwerin, die DLRG Bad Kleinen, die Rettungshundestaffel Malchin sowie der Polizeihubschrauber Merlin 1. Dieser entdeckte auch den Kajakfahrer im Wasser und koordinierte die vorhandenen Such- und Rettungskräfte zum Verunfallten. Nach kurzer Zeit konnte der Wassersportler unverletzt geborgen werden.

Heiko Hennings, PHK Schichtdienstleiter Wasserschutzpolizei Inspektion Schwerin

