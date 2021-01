Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, mehr als 700 Verkehrsverstöße an drei Tagen

Tecklenburg (ots)

Anwohner und Eltern der Kita "Pusteblume" an der Leedener Straße haben sich bei der Polizei wegen zu schnell fahrender Fahrzeuge beschwert. In dem Bereich, in dem die Kita liegt, gibt es von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 07.00 und 17.00 Uhr eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h. Der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt hat aufgrund der Beschwerden an drei aufeinanderfolgenden Tagen dort Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Das Ergebnis: Insgesamt hat es 703 Verstöße gegeben. Damit hat sich etwa jeder 4. Fahrzeugführer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Von den Verkehrssündern waren 177 mit einer Geschwindigkeit von 54 km/h bis 79 km/h in dem Bereich unterwegs. 22 von ihnen erwartet jetzt ein 4-wöchiges Fahrverbot, weil sie mit 64 km/h oder schneller gemessen wurden. Besonders prekär ist die Lage für die Eltern der Kita. Durch Baumaßnahmen können die Parkplätze an der Kita nicht genutzt werden. Deshalb müssen die Eltern auf einen Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straße ausweichen und diese mit ihren Kindern überqueren, um zur Kita zu kommen. Die Polizei Steinfurt appelliert eindringlich an die Kraftfahrzeugführer/innen, sich mit Rücksicht auf Fußgänger, insbesondere Kinder an die Geschwindigkeitsbeschränkung an Schulen und Kindergärten zu halten.

