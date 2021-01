Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Auf dem Parkplatz der Postenbörse an der Zeppelinstraße ist es am Dienstag (26.01.) zu einem Unfall gekommen. Eine Autofahrerin parkte dort ihren grauen Audi A 6 gegen 16.00 Uhr. Als sie etwa 15 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der hinteren linken Stoßstange eine Beschädigung fest. Diese entstand vermutlich beim Ausparken eines anderen Fahrzeugs, das dann gegen den Audi gefahren ist. Der oder die Fahrer/-in hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

