Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall zwischen PKW und Stadtbahn

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Seat-Fahrer stieß am Donnerstag, den 05.03.2020, beim Abbiegen an der Herforder Straße/ Ziegelstraße gegen eine Stadtbahn.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 10:25 Uhr ein 55-jähriger Seat-Fahrer aus Bünde auf der Herforder Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Kreuzung Herforder Straße/ Ziegelstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer Stadtbahn, die in Richtung stadteinwärts fuhr.

Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten PKW-Fahrer in ein Krankenhaus. Der 44-jährige Stadtbahnfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 13000 Euro geschätzt. Der Linksabbiegerfahrstreifen der Herforder Straße war für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

