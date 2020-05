Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gefährliches Überholmanöver auf der B34 - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

- Rheinfelden / Schwörstadt

Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr kam es auf der B34 zwischen Rheinfelden und Schwörstadt zu einem gefährlichen Überholmanöver. In Höhe des ehemaligen "Blauen Bocks" wurden zwei Fahrzeuge, trotz Gegenverkehr, von einem roten Mercedes-Benz AMG überholt. Um eine Kollision zu verhindern mussten entgegenkommende Fahrzeuge auf den Grünstreifen ausweichen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum geschilderten Vorgang machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter 07623 / 7404-0 in Verbindung zu setzen.

Stand: 17.05.2020, 08.30 Uhr

FLZ / PK

