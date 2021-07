Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Leichtverletzte und 18.000 Euro Schaden

Speyer (ots)

Zu einem Unfall kam es gestern um 13:13 Uhr an der Kreuzung Dudenhofer Straße/Theodor-Heuss-Straße. Weil die Ampelanlage ausgefallen war, übersah eine 64-jährige PKW-Fahrerin beim Linksabbiegen in die Theodor-Heuss-Straße den vorfahrtsberechtigten PKW eines 28-Jährigen, der die Dudenhofer Straße in Richtung Ortsausgang befuhr. Als die Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammenprallten, wurden in beiden PKW die Airbags ausgelöst. Sowohl die 64-Jährige als auch der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

