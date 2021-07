Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schulwegüberwachung

Speyer (ots)

Der Schulweg überwacht wurde gestern Morgen im Zeitraum von 07:30 - 08:15 Uhr am Hans-Purrmann-Gymnasium sowie an der Siedlungsschule. Während sich die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in der Otto-Mayer-Straße verkehrskonform verhielten, wurden an der Siedlungsschule im Birkenweg drei Verstöße aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes, eines fehlenden Kindersitzes sowie einer ungültigen Hauptuntersuchung geahndet.

