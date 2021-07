Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Restaurant

Speyer (ots)

In die Räumlichkeiten eines Restaurants in der Ludwigstraße eingedrungen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Unbekannter. Es wurde weder ein Schaden verursacht noch etwas entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ludwigstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.

