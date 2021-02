Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisster Monheimer tot aufgefunden - Monheim am Rhein - 2102131

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete, war Anfang Februar ein 52-jähriger Monheimer als vermisst gemeldet worden. Der psychisch erkrankte Mann hatte in den Abendstunden des 7. Februars 2021 sein Zimmer in einem Monheimer Alten- und Pflegeheim verlassen und war daraufhin nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei hatte mehrere Tage lange unter Einbindung starker Kräfte nach dem Monheimer gesucht, wobei auch Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt wurden.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Am Montagabend (22. Februar 2021) hat gegen 18:30 Uhr eine 80-jährige Frau beim Spaziergang über einen Feldweg an der Bleer Straße in Monheim am Rhein in einem angrenzenden Waldstück nahe des Rheins einen leblosen Körper entdeckt. Die Monheimerin verständigte daraufhin die Polizei, welche kurz darauf feststellte, dass es sich hierbei zweifelsfrei um den Leichnam des als vermisst gemeldeten Monheimers handelte.

Erste Ermittlungen sowie die kriminalpolizeiliche Leichenbesichtigung ergaben keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, auf einen Unfall oder einen Suizid. Vielmehr geht die Polizei aufgrund der Auffindesituation von einem Tod durch Erfrieren oder einer inneren Ursache aus. Der genaue Todeszeitpunkt steht aktuell noch nicht fest und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Noch in der Nacht haben Polizeibeamte Angehörige des Verstorbenen über den Tod ihres Familienmitglieds informiert.

Die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprünglich veröffentlichten Vermisstenmeldungen aus dem Presseportal gelöscht und bittet Medienvertreter, die bereits veröffentlichten Fahndungsfotos nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell