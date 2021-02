Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzter bei Abbiegeunfall - Langenfeld - 21021030

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagmorgen des 22.02.2021 gegen 09:30 Uhr befuhr ein 20 jähriger Langenfelder mit seinem Mercedes die Knipprather Straße in Langenfeld in Fahrrichtung Monheim. Er beabsichtigte an der Autobahnauffahrt der A 59 nach links in Richtung Düsseldorf einzubiegen. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zum Frontalzusammenstoß mit dem Toyota eines 50 jährigen Monheimers, der die Knipprather Straße in Fahrtrichtung Langenfeld befuhr. In der Folge wurde dieser schwer verletzt und einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die genaue Unfallursache sowie die Anzeige der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt sind noch unklar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell