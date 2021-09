Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Fenster aufgebohrt

Edenkoben (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (04.09.2021 - 05.09.2021) wurde durch unbekannte Täter ein Vereinsheim in der Villastraße in Edenkoben angegangen. Die Täter gelangten hierbei über ein aufgebohrtes Fenster ins Innere des Vereinsheims. Entwendet wurde jedoch nichts. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

