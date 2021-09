Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Scheibe eingeschlagen und Geld entwendet

Kirrweiler (ots)

Zu einem Einbruch im Industriegebiet Kirrweiler kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (03.09.2021 - 04.09.2021). Hierbei wurde eine Scheibe im rückwärtigen Bereich einer Lagerhalle eingeschlagen. Entwendet wurde Bargeld. Weiterhin wurden durch unbekannte Täter drei Computer im Außenbereich zum Abtransport bereitgestellt. Die Computer wurden allerdings durch unbekannte Täter an der Tatörtlichkeit zurückgelassen. Es wird daher vermutet, dass unbekannte Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

