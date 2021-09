Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Party aufgelöst

Landau (ots)

Aufgrund einer Ruhestörungsmeldung wegen überlauter Musik, konnte in der Nacht zum Sonntag eine Party auf dem Ebenberg lokalisiert werden, an der an die 100 Personen teilnahmen. Die Polizei konnte die Veranstalter der privat organisierten Party feststellen. Die Musik wurde umgehend eingestellt und alle Personen erhielten einen Platzverweis.

