POL-OG: Kehl - Versuchter Wohnungseinbruch - Versuchter Wohnungseinbruch

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Versuchter Wohnungseinbruch

Kehl (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher versuchte am Sonntag, in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 19.30 Uhr, in ein Anwesen in der Beethovenstraße zu gelangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Täter vermutlich durch Aufhebeln der Eingangstüre in das Innere der Wohnung. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07851 893-0 entgegen.

