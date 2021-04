Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Garage und Hauswand gerammt

Bühlertal (ots)

Der Fahrer eines Mercedes ist am Montagvormittag in der Hauptstraße zunächst gegen das Garagentor einer dortigen Metzgerei gestoßen und beim anschließenden Zurücksetzen überdies gegen die Hauswand eines anderen Anwesens geprallt. Weshalb der Senior gegen 10:20 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat, ist bislang unklar. Fest steht, dass er nach dem ersten Anstoß den Rückwärtsgang des Automatikgetriebes einlegte und nach etwa 50 Metern rückwärtiger Fahrt die Odysee an einer Hauswand ihr Ende fand. Der Mann trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzen die Beamten des Polizeireviers Bühl auf etwa 10.000 Euro.

