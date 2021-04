Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A 5 - A 5 nach Unfall in Richtung Süden geperrt

Appenweier (ots)

Derzeit ist die A 5 nach einem Unfall an der Anschlussstelle Appenweier in Fahrrichtung Süden gesperrt. Der Verkehr wird aktuell ausgeleitet. Nach ersten Erkenntnissen ist der Fahrer eines BMW gegen 11 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines auf der mittleren Fahrspur fahrenden Ford geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiesta abgewiesen, geriet ins Schleudern und krachte gegen die Außenschutzplanke. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde überdies ein Ford Transit beschädigt. Der Lenker des Ford Fiesta wurde bei der Kollision verletzt. Mittlerweile hat sich ein Rückstau bis zur Tank- und Rastanlage Renchtal gebildet. Der Sachschaden dürfte im Bereich mehrere Zehntausend Euro liegen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell