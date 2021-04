Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Nach Streit in Gewahrsam

Willstätt (ots)

Weil ein 25 Jahre alter Mann am späten Samstagabend nach erheblichem Alkoholkonsum seine Aggressionen zuerst an Bekannten und später an den einschreitenden Polizeibeamten aus Kehl ausließ, sieht er sich nun mit gleich mehreren Strafverfahren konfrontiert. Nach derzeitigem Sachstand soll der Mittzwanziger im Verlauf des Abends gemeinsam mit Familienangehörigen und einem Bekannten in Legelshurst Alkohol konsumiert haben. Im Zuge dessen geriet er mit den Anwesenden zunächst in einen verbalen Streit, der im weiteren Verlauf in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Ob hierbei auch ein Messer im Spiel war, wird aktuell geprüft. Nachdem die um Schlichtung bemühten Ermittler aus Kehl eingetroffen waren, richtete der 25-Jährige seine Wut in deren Richtung, sodass es zu einem kurzzeitigen Gerangel kam. Ein im weiteren Verlauf durchgeführter Atemalkoholtest, flankiert von massiven Beleidigungen in Richtung der Beamten, attestierte dem Unruhestifter einen Wert von beinahe zwei Promille. Der Streitsüchtige musste den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Während die am Streit Beteiligten teilweise Verletzungen davontrugen, blieben die Ermittler glücklicherweise unversehrt.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell