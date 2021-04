Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Widerstand geleistet

Baden-Baden, Oos (ots)

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens sollte ein 30 Jahre alter Mann am späten Samstagabend nach einem Streit in der "Westliche Industriestraße" durch die herbeigerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden in Gewahrsam genommen werden. Im Zuge des Einschreitens der um Schlichtung bemühten Ermittler sperrte sich der Heranwachsende massiv und richtete sein ungebührliches Verhalten in Richtung der Ordnungshüter. Er wehrte sich dabei massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen und gab gleichzeitig mehrere Beleidigungen von sich. Letztlich gelang es unter enormer Kraftanstrengung, den Randalierer zu Dienststelle zu bringen. Eine hier durchgeführte Durchsuchung förderte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln zutage. Der 30-Jährige sieht nun gleich mehreren Unannehmlichkeiten entgegen.

/ya

