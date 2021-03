Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 9. März 2021, kam es gegen 08.25 Uhr am Kreisverkehr am Adolph-Kolping-Ring zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg wollte den Kreisverkehr verlassen und übersah hierbei eine 19-jährige Fahrradfahrerin aus Cappeln, die die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Cappelnerin leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 1150 Euro geschätzt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Am Dienstag, 9. März 2021, kam es gegen 10.46 Uhr auf der B72 zu einem Verkehrsunfall. Ein zunächst unbekannter Lkw-Fahrer kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und beschädigte die Leitplanke auf einer Länge von etwa 50 Metern. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Ein aufmerksamer Zeuge gab Hinweise auf den Verursacher an die Polizei weiter, sodass ein entsprechender Lkw im Bereich Löningen auf der B213 kontrolliert werden konnte. Das Fahrzeug wies entsprechende Beschädigungen auf. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Gegen den 39-jährigen Fahrer aus den Niederlanden wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und seine Fahrerlaubnis beschlagnahmt.

