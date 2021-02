Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher erbeuten Werkzeuge

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte-

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch, 10.02.2021, auf Donnerstag, 11.02.2021, in ein Lagerhallenzelt einer Firma an der Eckendorfer Straße, zwischen Am Stadtholz und Feldstraße, ein.

Die Täter kletterten im Laufe der Nacht über den Zaun auf das Firmengelände an der Eckendorfer Straße. Sie schlitzten die Plane eines als Lagerhalle genutzten Zeltes auf und stiegen ein. Nach der Durchsuchung flüchteten die Einbrecher mit erbeuteten Werkzeugen in unbekannte Richtung. Um 09:30 Uhr wurde der Einbruch entdeckt und die Polizei benachrichtigt.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

