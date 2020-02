Polizei Mettmann

POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei fasst Ladendieb - Hilden - 2002185

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Donnerstag (27. Februar 2020) in der Hildener Innenstadt einen Ladendieb festnehmen konnte. Der 21 Jahre alte Solinger hatte in einem Elektronik-Markt eine Spiegelreflexkamera entwendet.

Das war passiert:

Gegen 13:30 Uhr beobachtete der in dem Fachmarkt am Warrington-Platz tätige Ladendetektiv einen Kunden, der sich in auffälliger Art und Weise durch die Verkaufsgänge bewegte. Als der junge Mann bei den Kameras ankam, steckte er sich eine der ausgestellten Spiegelreflexkameras ein und ging damit aus dem Laden, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv machte einen Mitarbeiter des Elektronik-Fachhandels auf den Diebstahl aufmerksam und gemeinsam rannten die beiden dem Dieb, der nun durch das Foyer in Richtung des dortigen Supermarktes davonlief, hinterher. Noch bevor der Ladendieb das Gebäude verlassen konnte, stellten die beiden Zeugen den jungen Mann.

Es kam hierbei zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Ladendieb leicht am Bein verletzt wurde. Es gelang den beiden couragierten Zeugen dennoch, den Ladendieb bis zum Eintreffen der inzwischen alarmierten Polizei festzuhalten.

Die Polizeibeamten nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Im Zuge weiterer Ermittlungen durchsuchten die Polizisten auch das Auto des jungen Mannes, welches in der Nähe des Tatorts geparkt war. Dabei stellten sie eine verbotene Schreckschusspistole sowie eine Machete sicher. Im Anschluss brachten sie den Solinger zur Hildener Polizeiwache, welche er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Zudem wartet eine gesonderte Strafanzeige auf den jungen Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell