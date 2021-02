Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung: Phantombild des Räubers erstellt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Wie bereits berichtet ereignete sich am Freitag, 05.02.2021, gegen 19:10 Uhr ein Raubüberfall in einer Bankfiliale in der Elbeallee. Bereits am 03.02.2021 fand dort ein Raub statt.

Zur Identifizierung des Täters veröffentlicht die Kriminalpolizei Bielefeld nun ein Phantombild.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen an das zuständige Kriminalkommissariat 14: 0521/545-0.

