Polizei Bielefeld

POL-BI: Urkundenfälschung: Falsche Rezepte fliegen auf

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochvormittag, 08.02.2021, versuchte ein Unbekannter in einer Apotheke in der Wilhelmstraße mit gefälschten Rezepten an verschreibungspflichtige Medikamente zu gelangen. Der aufmerksamen Apothekerin fiel die Fälschung auf, doch der Täter konnte entkommen.

Gegen 15:45 Uhr betrat ein unbekannter Mann eine Apotheke, um drei Rezepte einzulösen. Bei der Überprüfung der Rezepte stieß die Mitarbeiterin auf Unstimmigkeiten und konfrontierte den Kunden damit.

Der Mann forderte die Mitarbeiterin auf die Rezepte erneut zu prüfen, während er vorgab vor der Apotheke eine Zigarette rauchen zu wollen. Statt zu warten, entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß. Zur Tatzeit trug er eine Brille.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen an das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell