POL-BI: Zeugen gesucht: Raub in Bankfiliale

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - In einer Bankfiliale in der Elbeallee ereignete sich am Freitagabend, 05.02.2021, ein Raubüberfall. Der unbekannte Täter konnte mit der Beute entkommen.

Gegen 19:10 Uhr betrat eine 33-jährige Bielefelderin im Beisein ihres Kindes den Vorraum der Bankfiliale, um Geld abzuheben. Ein unbekannter Mann folgte ihnen, bedrohte sie mit einer Waffe und flüchtete mit einer erbeuteten Geldbörse in Richtung Am Stadion.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, 170 bis 180cm groß, dünne Statur und mittellange braune Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Mütze und eine Hygienemaske. Am Gepäckträger des Fahrrads war eine Tasche befestigt.

Eine Fahndung im Nahbereich des Tatorts verlief ergebnislos.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen an das zuständige Kriminalkommissariat 14: 0521/545-0.

