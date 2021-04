Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Samstagabend zwischen 21:20 Uhr und 23:00 Uhr wurde die verglaste Ladenfront eines Einkaufsmarktes in der Lichtentaler Straße 33 in Baden-Baden beschädigt. Zeugen die zu der Sachbeschädigung Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Rufnummer 07221-680-0 zu melden.

/FDR

