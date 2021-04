Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Tätliche Auseinandersetzung am Kronenplatz

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Kronenplatz gegen 02:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der mindestens vier Personen beteiligt gewesen sein sollen. Zwei der Kontrahenten trugen leichte Verletzungen davon und wurden nach erster Behandlung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht. Das Polizeirevier Offenburg hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 0781 21-2200 an das Polizeirevier Offenburg zu wenden.

