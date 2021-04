Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Auf frischer Tat ertappt

Durmersheim (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14.10 Uhr überraschte eine Bewohnerin in der Engelstraße auf frischer Tat einen mutmaßlichen Einbrecher. Dieser ging sofort mit einem Roller flüchtig und konnte im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, kurz vor 15 Uhr, in Durmersheim vorläufig festgenommen werden. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 50-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er gegen 14.25 Uhr in eine weitere Wohnung in der Durchlacher Straße eingedrungen sein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /ag

