Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Auf frischer Tat ertappt

Offenburg (ots)

Beamten des Polizeireviers Bühl gelang in den frühen Morgenstunden des Samstags die Festnahme eines Mannes, der sich an einem Verkaufsautomaten in einem Hofladen in Ottersweier zu schaffen gemacht hatte, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Zuvor hatte ein wachsamer Nachbar seine Beobachtungen über den Polizeinotruf mitgeteilt. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen, die unter anderem auch die Durchsuchung der Wohnräume umfasste, wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Falles des versuchten besonders schweren Diebstahls.

/ CME

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell