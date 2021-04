Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Wohngebäude wurde Opfer der Flammen!

Offenburg (ots)

Bis zur Unbewohnbarkeit brannte ein Wohngebäude in Gaggenau-Michelbach in den frühen Morgenstunden des Samstags aus. Die Wehrleute der Feuerwehr Gaggenau, sowie der Abteilungen aus Michelbach und Freiolsheim hatten alle Hände voll zu tun, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Nach der medizinischen Erstversorgung der drei Bewohner, kamen diese mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden an dem Wohngebäude dürfte laut ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Zur Klärung der Brandursache haben die Beamte des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden unter der Tel.-Nr. 07225/9887-110 erbeten.

/CLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell