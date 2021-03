Polizei Düren

POL-DN: Flucht nach Verkehrsunfall auf der B56 - Die Polizei sucht den Fahrer und Zeugen

Linnich (ots)

- In den frühen Abendstunden des vergangenen Dienstags kam es auf der B57 bei Körrenzig zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise nur Sachschaden entstand. Einer der beteiligten Autofahrer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr unbeirrt weiter.

Gegen 18:10 Uhr befuhr eine landwirtschaftliche Zugmaschine die B57 in Fahrtrichtung Linnich. Hinter der schweren Maschine, die mit etwa 50 km/h unterwegs war, fuhren drei Pkw auf der Straße, auf der an dieser Stelle Tempo 70 gilt.

Der zuletzt Fahrende, ein 23-jähriger Mann aus Aachen, wollte mehrmals mit seinem Transporter an den vor ihm fahrenden Autos und dem Traktor vorbeifahren. Seiner Aussage nach signalisierte er dies den anderen Verkehrsteilnehmern auch mehrmals. Auf Höhe der Kreuzung zur Wiesenstraße, an dieser Stelle gilt ein Überholverbot, winkte der Fahrer des in der Mitte fahrenden Wagens, so dass der 23-Jährige annahm, er könne überholen. Er scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Dies tat der vor ihm Fahrende, der gerade noch gewunken hatte, jedoch auch. Der Aachener musste ausweichen, konnte zwar auf der Fahrbahn bleiben, touchierte jedoch ein Verkehrszeichen.

Der Transportwagenfahrer stoppte sein Fahrzeug, auch die direkt hinter dem Traktor fahrende Zeugin hielt an. Der Traktor, sowie der Fahrer, der ebenfalls überholen wollte, setzten ihre Fahrt jedoch fort.

Die Polizei bittet den Autofahrer, der an dem Unfall beteiligt gewesen ist und wahrscheinlich in einem dunkelgrauen Audi mit Dürener Kennzeichen unterwegs war, sich zur Klärung des Sachverhalts mit der zuständigen Beamtin unter 02421 949-5230 oder unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei in Verbindung zu setzen. Auch der Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine wird gebeten, unter den oben angegebenen Nummern Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell